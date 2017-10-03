В Дамаске произошел двойной теракт: погибли 17 человек

Во вторник, 3 октября, в Дамаске в результате двойного теракта погибли 17 человек, сообщает РБК-Украина.
Стоит отметить, что среди погибших из-за атаки на полицейский участок есть как гражданские лица, так и правоохранители.
Министр внутренних дел Сирии, генерал-лейтенант Мохаммад аль-Шаар рассказал, что подорваться успел один из нападавших. А другой попытался сделать это в здании, однако его убили полицейские. В результате стрельбы произошел второй взрыв.
Как сообщал MIGnews.com.ua, президент США Дональд Трамп на фоне кровавого теракта в Лондоне вновь обратился с призывом к судам восстановить его запрет на въезд в США из шести стран с преимущественно мусульманским населением.