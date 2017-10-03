ГСЧС: Взрывы в Винницкой области прекратились

MIGnews.com.ua

В Винницкой области по состоянию на 08:30 вторника, 3 октября, на территории военных складов открытых очагов горения и взрывов не наблюдалось. Об этом информирует пресс-центр Государственной службы украины по чрезвычайным ситуациям.

По полученным данным, на месте происшествия продолжают работать пиротехники - они выполняют заявки от населения по выявлению подозрительных предметов.

Всего с начала выполнения работ получено 341 заявку, все они были выполнены. В целом, на наличие взрывоопасных предметов было обследовано 18,3 тысяч га территории из 30,4 тысяч га, - говорится в сообщении. - Проводится очистка от взрывоопасных предметов местности за пределами населенных пунктов в 10-километровой зоне вокруг арсенала. В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию обнаружено, изъято и передано представителям 48 арсенала - 720 взрывоопасных предметов".