Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 59

MIGnews.com.ua

В результате стрельбы, произошедшей в Лас-Вегасе во время музыкального фестиваля количество погибших возросло до 59 человек и 525 получили ранения, сообщает РБК-Украина .

Стоит отметить, что часть пострадавших получила ранения, когда в ходе стрельбы возникла паника и давка.

По данным источника, стрелком оказался 64-летний Стивен Паддок, который стрелял по толпе из 22 тысяч человек в течение нескольких минут. Сейчас следствие не видит мотивов нападения, а к версии о причастности террористической организации "Исламское государство" относится скептически.

Кроме этого, расследование инцидента до сих пор ведется.