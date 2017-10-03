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Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 59
03.10.2017 08:56

Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 59

В результате стрельбы, произошедшей в Лас-Вегасе во время музыкального фестиваля количество погибших возросло до 59 человек и 525 получили ранения, сообщает РБК-Украина.

Стоит отметить, что часть пострадавших получила ранения, когда в ходе стрельбы возникла паника и давка.

По данным источника, стрелком оказался 64-летний Стивен Паддок, который стрелял по толпе из 22 тысяч человек в течение нескольких минут. Сейчас следствие не видит мотивов нападения, а к версии о причастности террористической организации "Исламское государство" относится скептически.

Кроме этого, расследование инцидента до сих пор ведется.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что проверяют информацию о наличии украинцев среди погибших и пострадавших в результате стрельбы.

Теги материала: стрельба, Лас-Вегас, жертвы
Новости СМИ2
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