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Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 17 раз нарушили перемирие
03.10.2017 08:42

Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 17 раз нарушили перемирие

За минувшие сутки в зоне АТО боевики 17 раз нарушили перемирие, в результате чего украинские защитники 12 раз открывали ответный огонь. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На донецком направлении оккупанты более 3 часов из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по юго-восточным окраинам Авдеевки. Также боевики из вооружения БМП дважды обстреливали украинские укрепления у Зайцево, а ночью под огнем противника оказались защитники Майорска и Невельского. 

На луганском направлении около 18.00 боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие на подступах к поселку Донец. Неподалеку Крымского зафиксирована работа 82-мм миномета.

На приморском направлении после 18.00 сохранялась тишина.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в поселке Зайцево в результате обстрела боевиков сгорел жилой дом.

 


 

Теги материала: АТО, сводка, обстрелы
Новости СМИ2
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