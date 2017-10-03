Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 17 раз нарушили перемирие

MIGnews.com.ua

За минувшие сутки в зоне АТО боевики 17 раз нарушили перемирие, в результате чего украинские защитники 12 раз открывали ответный огонь. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На донецком направлении оккупанты более 3 часов из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по юго-восточным окраинам Авдеевки. Также боевики из вооружения БМП дважды обстреливали украинские укрепления у Зайцево, а ночью под огнем противника оказались защитники Майорска и Невельского.

На луганском направлении около 18.00 боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие на подступах к поселку Донец. Неподалеку Крымского зафиксирована работа 82-мм миномета.

На приморском направлении после 18.00 сохранялась тишина.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в поселке Зайцево в результате обстрела боевиков сгорел жилой дом.



