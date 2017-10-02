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Количество жертв трагедии в Лас-Вегасе возросло до 58 человек
02.10.2017 19:56

Количество жертв трагедии в Лас-Вегасе возросло до 58 человек

В результате воскресной стрельбы, произошедшей в Лас-Вегасе во время музыкального фестиваля количество погибших возросло до 58 человек, более 500 получили ранения, передает Голос Америки.

По сообщению шерифа полиции Большого Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо, в результате стрельбы на музыкальном фестивале вечером в воскресенье убиты по меньшей мере 58 человек и более 500 получили ранения.

Известно, что департамент полиции штата Лас-Вегас определил лицо стрелка. Им оказался 64-летний Стивен Крейг Паддок, белый человек с Мескита, штат Невада.

Падлок открыл огонь по 22000 человек, находившихся на музыкальном фестивале, из его номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay в воскресенье вечером примерно в 20:08.

Расследование инцидента до сих пор ведется, отмечает полиция.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, террористическая группировка "Исламское государство Ирака и Леванта" взяла на себя ответственность за стрельбу во время музыкального фестиваля в Лас-Вегасе.

Теги материала: Лас-Вегас, стрельба, жертвы, трагедия
Новости СМИ2
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