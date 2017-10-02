Штаб АТО: Боевики девять раз нарушили режим перемирия, однако никто не пострадал

MIGnews.com.ua

За понедельник, 2 октября, в зоне проведение антитеррористической операции на Донбассе в ходе боевых действий потерь среди украинских военных нет, говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

"Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили перемирие. На огневые провокации наши военные 7 раз оперативно и жестко отвечали противнику. С начала суток потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

Согласно данным штаба, боевики из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов обстреляли позиции сил АТО в районе Широкино, Водяного и Павлополя. Ближе к обеду обстреляли опорные пункты в районе Марьинки и жилой сектор поселка.

Также зафиксированы обстрелы на Донецком и Луганском направлениях.