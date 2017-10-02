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Штаб АТО: Боевики девять раз нарушили режим перемирия, однако никто не пострадал
02.10.2017 18:47

Штаб АТО: Боевики девять раз нарушили режим перемирия, однако никто не пострадал

За понедельник, 2 октября, в зоне проведение антитеррористической операции на Донбассе в ходе боевых действий потерь среди украинских военных нет, говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

"Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили перемирие. На огневые провокации наши военные 7 раз оперативно и жестко отвечали противнику. С начала суток потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

Согласно данным штаба, боевики из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов обстреляли позиции сил АТО в районе Широкино, Водяного и Павлополя. Ближе к обеду обстреляли опорные пункты в районе Марьинки и жилой сектор поселка.

Также зафиксированы обстрелы на Донецком и Луганском направлениях.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в поселке Зайцево в результате обстрела боевиков сгорел жилой дом.

Теги материала: АТО, боевики, ВСУ, обстрел
Новости СМИ2
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