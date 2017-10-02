Стрельба в Лас-Вегасе: Ответственность за произошедшее взяло на себя ИГИЛ

MIGnews.com.ua

Террористическая группировка "Исламское государство Ирака и Леванта" взяла на себя ответственность за стрельбу во время музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, в результате которой погибли по меньшей мере 50 человек, пишет Independent .

По полученным данным, приближенное к террористам агентство обнародовало заявление, в котором утверждается, что нападавший был "солдатом Исламского государства".

Также отмечается, что стрелок присоединился к ИГИЛ несколько месяцев назад.

В то же время в местной полиции сообщили, стрелок - 64-летний Стивен Крейг Пэддок - совершил самоубийство. Когда полицейские вломились в его номер на 32-м этаже отеля Mandalay Bay, он уже был мертв.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в южной части Лас-Вегаса возле гостиничного комплекса, в котором расположено казино, неизвестный открыл огонь . В полиции Лас-Вегаса сообщили, что по меньшей мере 50 человек были убиты и еще около 200 человек получили ранения в ходе массовой стрельбы. Среди убитых есть два офицера полиции.