Полиция изъяла у киевлянина арсенал оружия

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Сотрудники правоохранительных органов изъяли у жителя Оболонского района Киева арсенал оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева.

По данным правоохранителей, в сектор уголовного розыска поступила оперативная информация о том, что в одной из квартир на Оболонском проспекте может храниться оружие.

"Оперативные работники и следователи, по согласованию с прокуратурой и после получения соответствующего постановления суда, провели обыск в квартире 48-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что у мужчины предмет, похожий на гранату Ф-1, запал, винтовку, 7 пистолетов и 21 патрон, пулеметную ленту, снаряженную крупнокалиберными патронами, два оптических прицела, три штык-ножа и комплектующие детали для изготовления огнестрельного оружия.

По словам владельца квартиры, опасные предметы он купил, однако с какой целью он их хранил, мужчина отказался рассказывать.

Стоит отметить, что ранее у мужчины были проблемы с законом из-за совершения тяжкого преступления.