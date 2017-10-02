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Полиция изъяла у киевлянина арсенал оружия
02.10.2017 17:39

Полиция изъяла у киевлянина арсенал оружия  Фоторепортаж

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у жителя Оболонского района Киева арсенал оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева.

По данным правоохранителей, в сектор уголовного розыска поступила оперативная информация о том, что в одной из квартир на Оболонском проспекте может храниться оружие.

"Оперативные работники и следователи, по согласованию с прокуратурой и после получения соответствующего постановления суда, провели обыск в квартире 48-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что у мужчины предмет, похожий на гранату Ф-1, запал, винтовку, 7 пистолетов и 21 патрон, пулеметную ленту, снаряженную крупнокалиберными патронами, два оптических прицела, три штык-ножа и комплектующие детали для изготовления огнестрельного оружия.

По словам владельца квартиры, опасные предметы он купил, однако  с какой целью он их хранил, мужчина отказался рассказывать.

Стоит отметить, что ранее у мужчины были проблемы с законом из-за совершения тяжкого преступления.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, полицейские нашли тайник с оружием по месту жительства боевика в городе Бахмут Донецкой области.

Теги материала: Национальная полиция, оружие, Киев, изъятие
Новости СМИ2
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