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Штаб АТО: В Зайцеве из-за обстрела полностью сгорел жилой дом
02.10.2017 16:47

Штаб АТО: В Зайцеве из-за обстрела полностью сгорел жилой дом  Фоторепортаж

В поселке Зайцево в результате обстрела боевиков сгорел жилой дом. Об этом сообщат пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, боевики во время обстрела применяли стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. В результате попадания зажигательных боеприпасов произошел пожар в жилом доме по улице Журавского, 31. Спасатели успели потушить огонь до того, как он перекинулся на другие дома.

"Дом и имущество полностью сгорели. Никто из местных жителей не пострадал", - отметили в пресс-центре.

Вместе с тем в штабе подчеркнули, что украинские военнослужащие не открывали ответный огонь.

Как сообщал MIGnews.com.uа, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что представители незаконных вооруженных формирований не прекращают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины в Марьинке Донецкой области.

Теги материала: АТО, Донбасс, боевики, обстрел, пожар, мирные жители
Новости СМИ2
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