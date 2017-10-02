Штаб АТО: В Зайцеве из-за обстрела полностью сгорел жилой дом

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В поселке Зайцево в результате обстрела боевиков сгорел жилой дом. Об этом сообщат пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, боевики во время обстрела применяли стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. В результате попадания зажигательных боеприпасов произошел пожар в жилом доме по улице Журавского, 31. Спасатели успели потушить огонь до того, как он перекинулся на другие дома.

"Дом и имущество полностью сгорели. Никто из местных жителей не пострадал", - отметили в пресс-центре.

Вместе с тем в штабе подчеркнули, что украинские военнослужащие не открывали ответный огонь.