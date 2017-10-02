СБУ задержала на Донбассе полицейских-взяточников

MIGnews.com.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры задержали в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе четырех полицейских, требовавших взятку. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, двое оперуполномоченных и двое работников участковой полиции с применением физического насилия требовали от жителя Николаевки Донецкой области 1,5 тысячи долларов. Взамен правоохранители обещали не привлекать мужчину к уголовной ответственности за якобы совершенное им изнасилование.

"Оперативники спецслужбы задержали полицейских вблизи опорного пункта при передаче потерпевшему материалов сфабрикованного против него уголовного дела. Во время обысков в служебных кабинетах злоумышленников сотрудники СБУ изъяли часть денег, полученных ранее от мужчины", - говорится в сообщении.