МИД проверяет информацию о пострадавших украинцах во время стрельбы в Лас-Вегасе

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию, есть ли украинцы среди погибших и пострадавших в результате стрельбы в Лас-Вегасе. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца, пишет РБК-Украина.
"Генконсульство проверяет информацию о погибших или пострадавших в Лас-Вегасе, пока данных нет", - заявила Беца.
Напомним, в южной части Лас-Вегаса возле гостиничного комплекса, в котором расположено казино, неизвестный открыл огонь. В результате стрельбы не менее 20 человек получили ранения.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в полиции Лас-Вегаса сообщили, что по меньшей мере 50 человек были убиты и еще около 200 человек получили ранения в ходе массовой стрельбы. Среди убитых есть два офицера полиции.