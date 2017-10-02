МИД проверяет информацию о пострадавших украинцах во время стрельбы в Лас-Вегасе

MIGnews.com.ua

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию, есть ли украинцы среди погибших и пострадавших в результате стрельбы в Лас-Вегасе. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца, пишет РБК-Украина.

"Генконсульство проверяет информацию о погибших или пострадавших в Лас-Вегасе, пока данных нет", - заявила Беца.

Напомним, в южной части Лас-Вегаса возле гостиничного комплекса, в котором расположено казино, неизвестный открыл огонь. В результате стрельбы не менее 20 человек получили ранения.