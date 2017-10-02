Число погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 50 человек

MIGnews.com.ua

Количество жертв стрельбы в отеле в Лас-Вегасе возросло до 50 человек, сообщает BBC .

"По меньшей мере 50 человек были убиты. Кроме того, по меньшей мере 200 человек получили ранения в ходе массовой стрельбы на концерте в Лас-Вегасе", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что стрелком оказался 64-летний Стивен Паддок - он открыл огонь с 32-го этажа отеля Mandalay Bay во время фестиваля музыки под открытым небом.

По словам шерифа местной полиции Джо Ломбардо, злоумышленник является "одиночкой", а не членом организованной преступной банды.

Однако правоохранители объявили в розыск азиатскую женщину по имени Марилу Данели. По некоторым данным, она может быть причастна к нападению.

Среди убитых есть два офицера полиции, которые в момент нападения не несли службу.

Представители местной больницы сообщают, что не менее 14 пострадавших находятся в критическом состоянии.