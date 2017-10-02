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Число погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 50 человек
02.10.2017 14:13

Число погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 50 человек

Количество жертв стрельбы в отеле в Лас-Вегасе возросло до 50 человек, сообщает BBC.

"По меньшей мере 50 человек были убиты. Кроме того, по меньшей мере 200 человек получили ранения в ходе массовой стрельбы на концерте в Лас-Вегасе", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что стрелком оказался 64-летний Стивен Паддок - он открыл огонь с 32-го этажа отеля Mandalay Bay во время фестиваля музыки под открытым небом.

По словам шерифа местной полиции Джо Ломбардо, злоумышленник является "одиночкой", а не членом организованной преступной банды.

Однако правоохранители объявили в розыск азиатскую женщину по имени Марилу Данели. По некоторым данным, она может быть причастна к нападению.

Среди убитых есть два офицера полиции, которые в момент нападения не несли службу.

Представители местной больницы сообщают, что не менее 14 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, не менее 20 человек получили ранения в результате стрельбы в городе Лас-Вегас. Инцидент произошел в южной части города возле гостиничного комплекса, в котором расположено казино.

 

Теги материала: Лас-Вегас, США, стрельба, жертвы, пострадавшие
Новости СМИ2
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