Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В оккупированном Крыму задержали еще троих крымских татар
02.10.2017 13:12

В оккупированном Крыму задержали еще троих крымских татар

В оккупированном Крыму были задержаны еще трое крымских татар. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев на своей странице в Facebook.

"Стало известно, как минимум о трех задержаниях: Сулейманов Ренат, Кубединов Арсен, Мустафаев Сейран", - написал правозащитник.

При этом он отметил, что перед задержанием в доме Рената Сулейманова в поселке Молодежное был проведен обыск, на который адвоката на пустили. После этого неизвестные в масках увезли Сулейманова на служебных машинах со скрытыми номерами.

"Я обеспокоен, чтобы не было как с Ренатом Параламовым", - отметил Семедляев.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила о задержании в оккупированном Крыму "украинских шпионов".

Теги материала: Крым, задержание, крымские татары
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

СБУ задержала на Донбассе полицейских-взяточников
Важное
СБУ задержала на Донбассе полицейских-взяточников  Фоторепортаж
В Крыму перевернулся автобус с 18 пассажирами, есть пострадавшие
Важное
В Крыму перевернулся автобус с 18 пассажирами, есть пострадавшие
ФСБ обнародовала видео допроса задержанного в оккупированном Крыму военного
Важное
ФСБ обнародовала видео допроса задержанного в оккупированном Крыму военного  Видеорепортаж
ФСБ заявила о задержании "украинских шпионов" в Крыму
Важное
ФСБ заявила о задержании "украинских шпионов" в Крыму
В Запорожье СБУ задержала пропагандиста из "ДНР"
Важное
В Запорожье СБУ задержала пропагандиста из "ДНР"  Видеорепортаж
Глава одного из сельсоветов в Одесской области попалась на взятке
Важное
Глава одного из сельсоветов в Одесской области попалась на взятке  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября
02.10.2017
Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании
Эксклюзив  Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании
01.10.2017
Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
Эксклюзив  Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
30.09.2017
Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
Эксклюзив  Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
30.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика