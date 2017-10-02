В оккупированном Крыму задержали еще троих крымских татар

В оккупированном Крыму были задержаны еще трое крымских татар. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев на своей странице в Facebook.
"Стало известно, как минимум о трех задержаниях: Сулейманов Ренат, Кубединов Арсен, Мустафаев Сейран", - написал правозащитник.
При этом он отметил, что перед задержанием в доме Рената Сулейманова в поселке Молодежное был проведен обыск, на который адвоката на пустили. После этого неизвестные в масках увезли Сулейманова на служебных машинах со скрытыми номерами.
"Я обеспокоен, чтобы не было как с Ренатом Параламовым", - отметил Семедляев.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила о задержании в оккупированном Крыму "украинских шпионов".