В Полтавской области горят торфяники

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В Семеновском районе Полтавской области горят торфяники. Об этом информирует пресс-центр Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.

По данным спасателей, общая площадь пожара составляет 70 га.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области.

"Идет ликвидация возгорания поверхностных залежей торфа на общей площади 70 га, которое возникло вблизи села Строкачи Семеновского района. Создано пять оперативных участков на борьбу с пожаром. Тушат пожар путем перекапывания горящего торфа и заливания его большим количеством воды. С помощью тракторов создаются валы из почвы для недопущения распространения пожара и укрепляются мелиоративные полосы вокруг опасных участков. Бульдозерами рекультивированы торфяные очаги", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в настоящее время спасатели пытаются локализовать пожар. К спасательным работам привлечены 72 человека личного состава и 33 единицы техники.