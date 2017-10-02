В Киеве возле метро "Лесная" нашли тело мужчины

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 1 октября, в Киеве возле станции метро "Лесная" умер мужчина 1962 года рождения, который отдыхал с товарищами. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

По данным источника, когда мужчине стало плохо, его собутыльники и работники заведения не собирались вызывать скорую помощь, а вынесли его и положили возле биотуалета.

Врачи утверждают, что мужчина скончался мгновенно - оторвался тромб.

Стоит отметить, что умершего заметили охранники рынка, которые вызвали полицию и "скорую".