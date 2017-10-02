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В Киеве возле метро "Лесная" нашли тело мужчины
02.10.2017 12:49

В Киеве возле метро "Лесная" нашли тело мужчины

В воскресенье, 1 октября, в Киеве возле станции метро "Лесная" умер мужчина 1962 года рождения, который отдыхал с товарищами. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

По данным источника, когда мужчине стало плохо, его собутыльники и работники заведения не собирались вызывать скорую помощь, а вынесли его и положили возле биотуалета.

Врачи утверждают, что мужчина скончался мгновенно - оторвался тромб.

Стоит отметить, что умершего заметили охранники рынка, которые вызвали полицию и "скорую".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве возле Святошинского ЗАГСа нашли тело мужчины. На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Теги материала: тело, Лесная, мужчина, труп, Киев, обнаружили
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