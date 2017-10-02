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Жебривский: Боевики обстреливают Марьинку
02.10.2017 12:36

Жебривский: Боевики обстреливают Марьинку  Фоторепортаж

Представители незаконных вооруженных формирований не прекращают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины в Марьинке Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"Марьинка снова вздрагивает от взрывов: орки сыплют на позиции украинских военных мины. Одна из них упала в жилом квартале на улице Октябрьской, 174 и разрушила здание. К счастью, жертв среди гражданского населения нет", - отметил Жебривский.

Вместе  с тем глава Донецкой ОВГА написал, что председатель Марьинского РГА Владимир Мороз сообщает об одиночных взрывах, которые раздаются в районе позиций сил АТО.

Как сообщал MIGnews.com.uа, боевики обстреляли поселок Зайцево и контрольный пункта пропуска "Майорск". 

Теги материала: Марьинка, Павел Жебривский, боевики, обстрел
Новости СМИ2
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