Жебривский: Боевики обстреливают Марьинку

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований не прекращают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины в Марьинке Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"Марьинка снова вздрагивает от взрывов: орки сыплют на позиции украинских военных мины. Одна из них упала в жилом квартале на улице Октябрьской, 174 и разрушила здание. К счастью, жертв среди гражданского населения нет", - отметил Жебривский.

Вместе с тем глава Донецкой ОВГА написал, что председатель Марьинского РГА Владимир Мороз сообщает об одиночных взрывах, которые раздаются в районе позиций сил АТО.