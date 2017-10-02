В Запорожье сгорел хостел: есть жертвы и пострадавшие

MIGnews.com.ua

В понедельник, 2 октября, в Запорожье в здании хостела произошел пожар, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным источника, в 02:46 в двухэтажном здании хостела площадью 200 кв. м на втором этаже возник пожар и уже в 04:15 его ликвидировали на площади 100 кв. м. К тушению пожара были привлечены 15 единиц техники и 52 человека личного состава.

Позже на месте пожара обнаружили тела четырех погибших, а один человек умер в больнице.

Кроме этого работники ГСЧС спасли четырех людей, в том числе и одного ребенка.

По факту полицией открыто уголовное дело. Решается вопрос о задержании виновных лиц.