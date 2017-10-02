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В Нью-Йорке водитель на скорости въехал в детский центр: есть раненые
02.10.2017 11:37

В Нью-Йорке водитель на скорости въехал в детский центр: есть раненые

Во вторник, 2 октября, в американском городе Нью-Йорке в районе Бронкс водитель автомобиля на скорости въехал в детский центр, три человека пострадали, сообщает УНН.

По данным источника, в результате происшествия в больницу доставили троих пострадавших.

На данный момент, жизни пациентов больницы ничего не угрожает.

Стоит отметить, что одной из пострадавших является владелица детского центра.

На момент столкновения около десяти детей отмечали праздник на втором этаже центра. Из-за аварии первый этаж центра полностью разрушен.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 27 сентября, под Одессой микроавтобус протаранил забор гимназии, в результате чего нанесен значительный ущерб имуществу школы.

Теги материала: автомобиль, США, Нью-Йорк, центр
Новости СМИ2
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