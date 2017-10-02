В Нью-Йорке водитель на скорости въехал в детский центр: есть раненые

MIGnews.com.ua

Во вторник, 2 октября, в американском городе Нью-Йорке в районе Бронкс водитель автомобиля на скорости въехал в детский центр, три человека пострадали, сообщает УНН .

По данным источника, в результате происшествия в больницу доставили троих пострадавших.

На данный момент, жизни пациентов больницы ничего не угрожает.

Стоит отметить, что одной из пострадавших является владелица детского центра.

На момент столкновения около десяти детей отмечали праздник на втором этаже центра. Из-за аварии первый этаж центра полностью разрушен.