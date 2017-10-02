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Штаб АТО: Боевики обстреляли контрольный пункт "Майорск"
02.10.2017 11:21

Штаб АТО: Боевики обстреляли контрольный пункт "Майорск"

Представители незаконных вооруженных формирований произвели обстрел поселка Зайцево и контрольного пункта пропуска "Майорск". Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице пресс-центре штаба АТО в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о продлении обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой области... Так, в субботу, боевики обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов поселок Зайцево (Донецкая область). На следующий день, перед началом работы контрольно-пропускного пункта въезда/выезда "Майорск"... Украинские пограничники обнаружили повреждения в помещении модуля для оформления документов в результате попадания в него пули калибра 7,62 мм. Пуля прошла на вылет через стену этого сооружения и застряла в другой стене", - сообщили в пресс-центре.

Стоит отметить, что силы АТО проинформировали наблюдателей украинской стороны СЦКК об обстреле.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в воскресенье, 1 октября, в районе проведения АТО незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие.

Теги материала: АТО, боевики, обстрел, пункт пропуска
Новости СМИ2
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