Штаб АТО: Боевики обстреляли контрольный пункт "Майорск"

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований произвели обстрел поселка Зайцево и контрольного пункта пропуска "Майорск". Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице пресс-центре штаба АТО в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о продлении обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой области... Так, в субботу, боевики обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов поселок Зайцево (Донецкая область). На следующий день, перед началом работы контрольно-пропускного пункта въезда/выезда "Майорск"... Украинские пограничники обнаружили повреждения в помещении модуля для оформления документов в результате попадания в него пули калибра 7,62 мм. Пуля прошла на вылет через стену этого сооружения и застряла в другой стене", - сообщили в пресс-центре.

Стоит отметить, что силы АТО проинформировали наблюдателей украинской стороны СЦКК об обстреле.