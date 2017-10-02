В Лас-Вегасе произошла массовая стрельба: есть погибшие, десятки пострадавших

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 2 октября, в США в отеле произошла массовая стрельба, в результате чего не менее двоих людей погибло, и 24 человека доставлено в больницу, сообщает РБК-Украина.

Стоит отметить, что инцидент произошел в отеле Mandalay Bay и в районе Лас-Вегас Стрип.

По данным источника, выстрелы раздались с верхнего этажа отеля.

Кром этого, в международном аэропорту Маккарран некоторые рейсы были отложены из-за стрельбы.

Местная полиция утверждает, что, человек, открывший стрельбу по посетителям музыкального фестиваля на юге Лас-Вегаса, нейтрализован, однако расследование продолжается.