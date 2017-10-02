В Лас-Вегасе произошла массовая стрельба: есть погибшие, десятки пострадавших

В воскресенье, 2 октября, в США в отеле произошла массовая стрельба, в результате чего не менее двоих людей погибло, и 24 человека доставлено в больницу, сообщает РБК-Украина.
Стоит отметить, что инцидент произошел в отеле Mandalay Bay и в районе Лас-Вегас Стрип.
По данным источника, выстрелы раздались с верхнего этажа отеля.
Кром этого, в международном аэропорту Маккарран некоторые рейсы были отложены из-за стрельбы.
Местная полиция утверждает, что, человек, открывший стрельбу по посетителям музыкального фестиваля на юге Лас-Вегаса, нейтрализован, однако расследование продолжается.
Как сообщал MIGnews.com.uа, мужчина открыл огонь в библиотеке города Кловис в штате Нью-Мексико. В результате стрельбы погибли два человека, еще четверо получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницу.