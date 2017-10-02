Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Массовое отравление рыбой во Львове: число пострадавших продолжает расти
02.10.2017 10:52

Массовое отравление рыбой во Львове: число пострадавших продолжает расти

Количество пострадавших в результате отравления во Львове возросло до 71 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

"По состоянию на 06:00 2 октября 2017 года всего пострадали от вспышки инфекции 71 человек, в том числе 7 детей", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что госпитализированы были 65 человек, в том числе 6 детей. В то же время шесть человек находятся на амбулаторном лечении.

После проведения лабораторных исследований всем пациентам выставлен диагноз - сальмонеллез, - говорится в сообщении.

По полученным данным, один пациент находится в тяжелом состоянии, у всех остальных состояние близкое к удовлетворительному.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве с середины сентября в больницу из-за отравления грибами попали 20 человек.

 

Теги материала: Львов, отравление, госпитализация
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Киеве из-за отравления грибами госпитализировали 20 человек
Важное
В Киеве из-за отравления грибами госпитализировали 20 человек
Во Львове вновь возросло число пострадавших в результате отравления рыбой
Важное
Во Львове вновь возросло число пострадавших в результате отравления рыбой
Экс-мэра Славянска Штепу госпитализировали из зала суда
Важное
Экс-мэра Славянска Штепу госпитализировали из зала суда
В Ивано-Франковской области из-за отравления грибами девять человек попали в больницу
Важное
В Ивано-Франковской области из-за отравления грибами девять человек попали в больницу
Массовое отравление рыбой во Львове: число пострадавших возросло до 66
Важное
Массовое отравление рыбой во Львове: число пострадавших возросло до 66
Массовое отравление рыбой во Львове: число пострадавших вновь возросло
Важное
Массовое отравление рыбой во Львове: число пострадавших вновь возросло

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября
02.10.2017
Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании
Эксклюзив  Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании
01.10.2017
Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
Эксклюзив  Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
30.09.2017
Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
Эксклюзив  Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
30.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика