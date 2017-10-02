Массовое отравление рыбой во Львове: число пострадавших продолжает расти

MIGnews.com.ua

Количество пострадавших в результате отравления во Львове возросло до 71 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

"По состоянию на 06:00 2 октября 2017 года всего пострадали от вспышки инфекции 71 человек, в том числе 7 детей", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что госпитализированы были 65 человек, в том числе 6 детей. В то же время шесть человек находятся на амбулаторном лечении.

После проведения лабораторных исследований всем пациентам выставлен диагноз - сальмонеллез, - говорится в сообщении.

По полученным данным, один пациент находится в тяжелом состоянии, у всех остальных состояние близкое к удовлетворительному.