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В США потерпел крушение военный самолет
02.10.2017 10:37

В США потерпел крушение военный самолет

Военный учебно-тренировочный самолет потерпел крушение в штате Теннесси. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте Военно-морских сил США.

По полученным данным, на борту самолета Boeing T-45 Goshawk находились два человека - инструктор и курсант. В настоящее время об их судьбе ничего не известно.

"Один самолет Т-45 проводил тренировочный полет в этом районе, они (военные, - ред.) до сих пор не вернулись на аэродром", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в настоящее время военные проверяют информацию о крушении воздушного судна.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 30 сентября, около десяти человек погибли в результате крушения военного самолета в одном из районов Киншасы в Демократической республике Конго.

Теги материала: США, самолет, крушение, военные
Новости СМИ2
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