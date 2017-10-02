Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Лас-Вегасе возле казино произошла стрельба: пострадали более 20 человек
02.10.2017 10:01

В Лас-Вегасе возле казино произошла стрельба: пострадали более 20 человек  Видеорепортаж

Не менее 20 человек получили ранения в результате стрельбы в городе Лас-Вегас. Соответствуюющее сообщение было обнародовано в Twitter-аккаунте местной полиции.

По полученным данным, инцидент произошел в южной части города возле гостиничного комплекса, в котором расположено казино.

"Мы расследуем сообщения стрельбе возле казино Mandalay Bay", - сообщили в полиции.

Вместе с тем было отмечено, что правоохранители призвали горожан не посещать данный район.

Местные СМИ сообщают, что в результате чрезвычайного происшествия пострадали не менее 20 человек.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в России на полигонах Амурской области военнослужащий расстрелял из автомата своих сослуживцев, три человека погибли и еще двое получили ранения.

Теги материала: США, Лас-Вегас, стрельба, пострадавшие
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Лас-Вегасе произошла массовая стрельба: есть погибшие, десятки пострадавших
Важное
В Лас-Вегасе произошла массовая стрельба: есть погибшие, десятки пострадавших
В США потерпел крушение военный самолет
Важное
В США потерпел крушение военный самолет
Референдум в Каталонии: количество пострадавших достигло 460 человек
Важное
Референдум в Каталонии: количество пострадавших достигло 460 человек
Референдум в Каталонии: число пострадавших возросло до 337 человек
Важное
Референдум в Каталонии: число пострадавших возросло до 337 человек
Во Франции 29 человек пострадало из-за падения с трибуны
Важное
Во Франции 29 человек пострадало из-за падения с трибуны
В Каталонии на избирательном участке пострадало четыре человека
Важное
В Каталонии на избирательном участке пострадало четыре человека

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября
02.10.2017
Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании
Эксклюзив  Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании
01.10.2017
Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
Эксклюзив  Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
30.09.2017
Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
Эксклюзив  Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
30.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика