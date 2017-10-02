В Лас-Вегасе возле казино произошла стрельба: пострадали более 20 человек

Не менее 20 человек получили ранения в результате стрельбы в городе Лас-Вегас. Соответствуюющее сообщение было обнародовано в Twitter-аккаунте местной полиции.
По полученным данным, инцидент произошел в южной части города возле гостиничного комплекса, в котором расположено казино.
"Мы расследуем сообщения стрельбе возле казино Mandalay Bay", - сообщили в полиции.
Вместе с тем было отмечено, что правоохранители призвали горожан не посещать данный район.
Местные СМИ сообщают, что в результате чрезвычайного происшествия пострадали не менее 20 человек.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в России на полигонах Амурской области военнослужащий расстрелял из автомата своих сослуживцев, три человека погибли и еще двое получили ранения.