В Лас-Вегасе возле казино произошла стрельба: пострадали более 20 человек

MIGnews.com.ua

Не менее 20 человек получили ранения в результате стрельбы в городе Лас-Вегас. Соответствуюющее сообщение было обнародовано в Twitter-аккаунте местной полиции.

По полученным данным, инцидент произошел в южной части города возле гостиничного комплекса, в котором расположено казино.

"Мы расследуем сообщения стрельбе возле казино Mandalay Bay", - сообщили в полиции.

Вместе с тем было отмечено, что правоохранители призвали горожан не посещать данный район.

Местные СМИ сообщают, что в результате чрезвычайного происшествия пострадали не менее 20 человек.