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Луценко озвучил основные версии взрывов на складах в Калиновке
02.10.2017 09:51

Луценко озвучил основные версии взрывов на складах в Калиновке

Следствие рассматривает несколько версий взрывов на военных складах в Калиновке Винницкой области. Такое заявление сделал генеральный прокурор Украина Юрий Луценко в эфире одного из украинских телеканалов.

"Относительно Калиновки. Сейчас следствие рассматривает несколько версий. Для меня основными являются: диверсия, я знаю факты, которые на это указывают, а также преступная халатность по необеспечению нормальной охраны этого крупного склада боеприпасов соответствующими должностными лицами Генерального штаба Украины", - заявил глава ГПУ.

При этом он подчеркнул, что виновные должны быть наказаны, и это не должно быть заочное назначение вины.

"Надо также учесть, когда поступило финансирование. Наш министр финансов дает средства только тогда, когда посчитает нужным, и средства в Калиновку поступили буквально месяц назад. Можно ли было за месяц построить то, что предстояло построить, - следствие установит. Можно ли было без денег усилить охрану соответствующим количеством военнослужащих, усилить периметр - следствие установит", - заявил Луценко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, политолог Валентин Гладких заявил, что взрыв на военном складе около Калиновки Винницкой области не являлся спланированной операцией, целью которой было заметание следов коррупционных схем.

Теги материала: Винница, взрывы, склад, Юрий Луценко, расследование
Новости СМИ2
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