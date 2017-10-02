Луценко озвучил основные версии взрывов на складах в Калиновке

MIGnews.com.ua

Следствие рассматривает несколько версий взрывов на военных складах в Калиновке Винницкой области. Такое заявление сделал генеральный прокурор Украина Юрий Луценко в эфире одного из украинских телеканалов.

"Относительно Калиновки. Сейчас следствие рассматривает несколько версий. Для меня основными являются: диверсия, я знаю факты, которые на это указывают, а также преступная халатность по необеспечению нормальной охраны этого крупного склада боеприпасов соответствующими должностными лицами Генерального штаба Украины", - заявил глава ГПУ.

При этом он подчеркнул, что виновные должны быть наказаны, и это не должно быть заочное назначение вины.

"Надо также учесть, когда поступило финансирование. Наш министр финансов дает средства только тогда, когда посчитает нужным, и средства в Калиновку поступили буквально месяц назад. Можно ли было за месяц построить то, что предстояло построить, - следствие установит. Можно ли было без денег усилить охрану соответствующим количеством военнослужащих, усилить периметр - следствие установит", - заявил Луценко.