Штаб АТО: За минувшие сутки погиб один украинский военнослужащий

За прошедшие сутки в районе проведения АТО незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. Об этом сообщает пресс-центр АТО на мвоей странице в Facebook.
Боевики трижды из гранатометов различных видов и стрелкового оружия обстрелял наши укрепления неподалеку Зайцев. А также, цинично подвергая опасности гражданское насе ления, оккупанты открыли огонь по мирным зданиях на северной этого поселка. Враг дважды применял гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки.
На мариупольском направлении боевики били из вооружения БМП, противотанкового гранатомета у Новотроицкого. А вооружение БТР и крупнокалиберный пулемет применяли неподалеку Гнутово.
На луганском направлении зафиксирован один обстрел. Так, около 22 часов оккупанты били из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия по нашим опорных пунктах неподалеку Крымского.
Стоит отметить, что в ответ на множественные обстрелы украинские военные 12 раз применяли оружие на поражение противника. В результате подрыва погиб один украинский военный.
Как сообщал MIGnews.com.uа, обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией.