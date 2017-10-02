Штаб АТО: За минувшие сутки погиб один украинский военнослужащий

MIGnews.com.ua

За прошедшие сутки в районе проведения АТО незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. Об этом сообщает пресс-центр АТО на мвоей странице в Facebook.

Боевики трижды из гранатометов различных видов и стрелкового оружия обстрелял наши укрепления неподалеку Зайцев. А также, цинично подвергая опасности гражданское насе ления, оккупанты открыли огонь по мирным зданиях на северной этого поселка. Враг дважды применял гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки.

На мариупольском направлении боевики били из вооружения БМП, противотанкового гранатомета у Новотроицкого. А вооружение БТР и крупнокалиберный пулемет применяли неподалеку Гнутово.

На луганском направлении зафиксирован один обстрел. Так, около 22 часов оккупанты били из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия по нашим опорных пунктах неподалеку Крымского.

Стоит отметить, что в ответ на множественные обстрелы украинские военные 12 раз применяли оружие на поражение противника. В результате подрыва погиб один украинский военный.