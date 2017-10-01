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Полицейские Каталонии заявили о гибели трех человек в Барселоне
01.10.2017 21:01

Полицейские Каталонии заявили о гибели трех человек в Барселоне

Сотрудники каталонской полиции расследуют обстоятельства гибели трех человек в городе Барселона. Об этом сообщает пресс-служба полиции на своей странице в Twitter.

"Мы расследуем смерть трех человек в здании в Сан-Марти (Барселона)", - говорится в сообщении.

Пока представители правоохранительных органов Каталонии не раскрыли подробности происшествия.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, правительство Каталонии обратилось в Европейский союз с требованием официально осудить Испанию за нарушение основных прав и свобод жителей автономии во время референдума за независимость.

Напомним, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж призвал главу Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера исключить Испанию из состава Европейского союза.

Также сообщалось, что число пострадавших в результате столкновений с сотрудниками полиции в день проведения референдума о независимости Каталонии увеличилось до 460 человек.

Теги материала: Испания, Каталония, Барселона, референдум, независимость, смерть, полиция
Новости СМИ2
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