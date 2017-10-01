Референдум в Каталонии: количество пострадавших достигло 460 человек

Число пострадавших в результате столкновений с сотрудниками полиции в день проведения референдума о независимости Каталонии увеличилось до 460 человек.
Об этом сообщила мэр Барселоны Ада Колау на своей странице в Twitter.
Кроме того, стало известно, что количество представителей правоохранительных органов, которые получили ранения, возросло до 38 человек. Об этом сообщает Reuters.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, суд города Льейда в Испании возбудил уголовное дело против каталонской полиции, обвинив ее в бездействии во время проведения референдума о независимости автономного региона.
Напомним, сотрудники полиции Каталонии закрыли 183 избирательных участка для голосования на референдуме о независимости. Правоохранители заявили, что такое решение было принято на основании приказа суда.