Штаб АТО: Боевики обстреляли Водяное из гранатометов

Представители незаконных формирований три раза нарушали перемирие в зоне проведения антитеррористической операции в воскресенье, 1 октября. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
Все случаи открытия огня зафиксированы на мариупольском направлении. Там боевики утром обстреляли позиции военных Вооруженных сил Украины возле Водяного из гранатомета. Приблизительно в полдень они использовали стрелковое оружие около Новотроицкого. В районе Павлополя российско-оккупационные войска открывали огонь по украинским опорным пунктам из миномета 82 мм и пулеметов крупных калибров.
Украинские военнослужащие открывали огонь во всех случаях, заставляя боевиков прекратить огонь.
На донецком и луганском направлениях в течение дня сохранялась тишины.
В результате боевых действий никто из военных Вооруженных сил Украины не пострадал.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в субботу, 30 сентября, обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией.