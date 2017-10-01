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Штаб АТО: Боевики обстреляли Водяное из гранатометов
01.10.2017 19:04

Штаб АТО: Боевики обстреляли Водяное из гранатометов

Представители незаконных формирований три раза нарушали перемирие в зоне проведения антитеррористической операции в воскресенье, 1 октября. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Все случаи открытия огня зафиксированы на мариупольском направлении. Там боевики утром обстреляли позиции военных Вооруженных сил Украины возле Водяного из гранатомета. Приблизительно в полдень они использовали стрелковое оружие около Новотроицкого. В районе Павлополя российско-оккупационные войска открывали огонь по украинским опорным пунктам из миномета 82 мм и пулеметов крупных калибров.

Украинские военнослужащие открывали огонь во всех случаях, заставляя боевиков прекратить огонь.

На донецком и луганском направлениях в течение дня сохранялась тишины.

В результате боевых действий никто из военных Вооруженных сил Украины не пострадал.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в субботу, 30 сентября, обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией.

Теги материала: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрел, боевики
Новости СМИ2
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