Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих, есть жертвы

Мужчина, который был вооружен ножом, напал на людей на центральном железнодорожном вокзале Марселя, находящегося в южной части Франции в воскресенье, 1 октября. Об этом сообщает Reuters.
В результате происшествия погибли два человека. Французские силы безопасности ликвидировали злоумышленника сразу после атаки.
Отмечается, что район, где произошел инцидент, оцепили. Полиция призвала граждан не приближаться к железнодорожному вокзалу.
Глава Министерства внутренних дел Франции Жерар Коломб срочно выехал в Марсель, чтобы принять участие в расследовании нападения.
Также стало известно, что во время атаки мужчина выкрикивал Аллаху Акбар.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, подросток, вооруженный ножом, напал на посетителей одного из кафе в городе Слатина, расположенного в восточной части Хорватии.