Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих, есть жертвы

MIGnews.com.ua

Мужчина, который был вооружен ножом, напал на людей на центральном железнодорожном вокзале Марселя, находящегося в южной части Франции в воскресенье, 1 октября. Об этом сообщает Reuters .

В результате происшествия погибли два человека. Французские силы безопасности ликвидировали злоумышленника сразу после атаки.

Отмечается, что район, где произошел инцидент, оцепили. Полиция призвала граждан не приближаться к железнодорожному вокзалу.

Глава Министерства внутренних дел Франции Жерар Коломб срочно выехал в Марсель, чтобы принять участие в расследовании нападения.

Также стало известно, что во время атаки мужчина выкрикивал Аллаху Акбар.