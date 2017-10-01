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Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих, есть жертвы
01.10.2017 18:19

Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих, есть жертвы

Мужчина, который был вооружен ножом, напал на людей на центральном железнодорожном вокзале Марселя, находящегося в южной части Франции в воскресенье, 1 октября. Об этом сообщает Reuters.

В результате происшествия погибли два человека. Французские силы безопасности ликвидировали злоумышленника сразу после атаки.

Отмечается, что район, где произошел инцидент, оцепили. Полиция призвала граждан не приближаться к железнодорожному вокзалу.

Глава Министерства внутренних дел Франции Жерар Коломб срочно выехал в Марсель, чтобы принять участие в расследовании нападения.

Также стало известно, что во время атаки мужчина выкрикивал Аллаху Акбар.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, подросток, вооруженный ножом, напал на посетителей одного из кафе в городе Слатина, расположенного в восточной части Хорватии.

Теги материала: Франция, Марсель, нападение, вокзал, нож, смерть
Новости СМИ2
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