Референдум в Каталонии: число пострадавших возросло до 337 человек

Количество пострадавших в результате столкновений между сотрудниками правоохранительных органов и избирателями в день референдума о независимости Каталонии от Испании увеличилось до 337 человек.
Об этом заявил представитель правительства Каталонии Жорди Турулл, сообщает пресс-служба властей округа на своей странице в Twitter.
"337 человек получили ранения из-за насилия со стороны государственной полиции Испании. Мы просим их подать жалобу в Департамент внутренних дел Каталонии", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, правительство Испании заблокировало систему, куда вносится информация о тех, кто уже проголосовал на референдуме о независимости Каталонии.
Напомним, что сотрудники правоохранительных органов были ранены в результате столкновений, произошедших в день референдума о независимости Каталонии от Испании.