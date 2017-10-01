Референдум в Каталонии: число пострадавших возросло до 337 человек

MIGnews.com.ua

Количество пострадавших в результате столкновений между сотрудниками правоохранительных органов и избирателями в день референдума о независимости Каталонии от Испании увеличилось до 337 человек.

Об этом заявил представитель правительства Каталонии Жорди Турулл, сообщает пресс-служба властей округа на своей странице в Twitter.

"337 человек получили ранения из-за насилия со стороны государственной полиции Испании. Мы просим их подать жалобу в Департамент внутренних дел Каталонии", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, правительство Испании заблокировало систему, куда вносится информация о тех, кто уже проголосовал на референдуме о независимости Каталонии.