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Референдум в Каталонии: число пострадавших возросло до 337 человек
01.10.2017 17:01

Референдум в Каталонии: число пострадавших возросло до 337 человек

Количество пострадавших в результате столкновений между сотрудниками правоохранительных органов и избирателями в день референдума о независимости Каталонии от Испании увеличилось до 337 человек.

Об этом заявил представитель правительства Каталонии Жорди Турулл, сообщает пресс-служба властей округа на своей странице в Twitter.

"337 человек получили ранения из-за насилия со стороны государственной полиции Испании. Мы просим их подать жалобу в Департамент внутренних дел Каталонии", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, правительство Испании заблокировало систему, куда вносится информация о тех, кто уже проголосовал на референдуме о независимости Каталонии.

Напомним, что сотрудники правоохранительных органов были ранены в результате столкновений, произошедших в день референдума о независимости Каталонии от Испании.

Теги материала: Испания, Каталония, референдум, независимость, столкновения, пострадавшие
Новости СМИ2
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