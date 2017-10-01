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В Канаде мужчина протаранил патруль полиции и сбил пешеходов
01.10.2017 15:58

В Канаде мужчина протаранил патруль полиции и сбил пешеходов

Мужчина, находясь за рулем автомобиля марки Chevrolet Malibu, врезался в полицейское заграждение, которое было установлено во время игры футбольной команды Edmonton Eskimos в канадском городе Эдмонтон, и сбил одного правоохранителя. Об этом сообщает CTV News.

Затем неизвестный подошел к полицейскому, нанес ему несколько ножевых ранений и скрылся. Камера видеонаблюдения зафиксировала внутри машины флаг террористической группировки "Исламское государство".

Позже сотрудники полиции увидели подозреваемого за рулем грузовика UHaul и начали преследовать его.

"Во время погони грузовик пытался намеренно наехать на пешеходов", - сообщили в полиции.

Также стало известно, что в результате инцидента пострадали четыре человека.

В ходе преследования грузовик перевернулся, благодаря чему сотрудники правоохранительных органов смогли задержать водителя.

Оба происшествия расследуются как теракт.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, вечером во вторник, 22 августа, в ирландском Дублине случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали не менее шести человек.

Теги материала: Канада, полиция, автомобиль, грузовик, пешеход, теракт
Новости СМИ2
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