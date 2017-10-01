Из-за столкновений с избирателями в Каталонии пострадали 11 полицейских

MIGnews.com.ua

Сотрудники правоохранительных органов были ранены в результате столкновений, произошедших в день референдума о независимости Каталонии от Испании. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Испании на своей странице в Twitter.

"К настоящему моменту девять полицейских и двое сотрудников Гражданской гвардии получили ранения в результате исполнения судебного решения", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в воскресенье, 1 октября, по меньшей мере, 38 человек получили легкие ранения в результате столкновений с сотрудниками правоохранительных органов на одном из избирательных участков в Барселоне, где проходит референдум о независимости Каталонии.