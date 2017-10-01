В Каталонии около 40 человек пострадали в результате столкновений с испанской полицией

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 1 октября, по меньшей мере 38 человек получили легкие ранения в результате столкновений с сотрудниками правоохранительных органов на одном из избирательных участков в Барселоне, где проходит референдум о независимости Каталонии, сообщило в своем микроблоге Twitter сообщает правительство Каталонии.

"Службы скорой помощи Каталонии оказывают помощь 38 лицам, получившим ранения в результате столкновения с испанской полицией", - говорится в сообщении.

Также известно, что в день референдума о независимости Каталонии открылись и работают 73% избирательных участков, о чем сообщил пресс-секретарь женералитета (правительства) Каталонии Жорди Турулл.

"73% избирательных участков открыты и работают", - сообщил Турулл

Кроме того, он сообщил о непрекращающихся кибератаках на компьютеры на участках и заявил, что правительство работает над устранением их последствий.

Также он обвинил правительство Испании в применении насилия к мирным гражданам и выступил с требованием отставки представителя правительственной делегации в Каталонии Энрика Мильё.