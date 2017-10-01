ВСУ подтвердили гибель троих украинцев в Конго

MIGnews.com.ua

В Вооруженных Силах Украины подтвердили, что в Демократической Республике Конго во время падения военного самолета погибли три украинца, передает РБК-Украина.

"Трое украинцев погибли в столице Конго Киншасе. Однако подробностей не сообщили, поскольку погибшие не являлись военными", - рассказал журналист в эфире телеканала.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, около десятка человек погибли в результате крушения военного самолета в одном из районов Киншасы в Демократической республике Конго.

Сколько именно человек находилось на борту, пока не известно. Сообщается, что технические проблемы были выявлены сразу после вылета самолета из аэропорта, затем диспетчеры потеряли связь с бортом.

На данный момент на место инцидента прибыли экстренные службы для проведения экспертизы и специалисты для установления причин крушения.