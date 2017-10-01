Во Франции 29 человек пострадало из-за падения с трибуны

MIGnews.com.ua

В субботу, 30 сентября, на стадионе во французском городе Амьен по меньшей мере 29 человек получили травмы в результате падения с трибуны после обрушения защитных заграждений, передает DW .

Инцидент произошел во время футбольного матча французской первой лиги между командами "Амьен" и "Лилль".

По данным спасательной службы города, четверо пострадавших получили серьезные травмы, однако их жизни ничего не угрожает. О

Обрушение защитных заграждений произошло в секторе с болельщиками "Лилля" на 16-й минуте матча, когда команда гостей забила гол.

Сообщается, что болельщики настолько активно праздновали взятие ворот, что защитные заграждения обвалились и фанаты упали вниз с высоты около метра. Причина обрушения заграждений пока не установлена. Матч между командами после инцидента пришлось прекратить.