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Во Франции 29 человек пострадало из-за падения с трибуны
01.10.2017 09:19

Во Франции 29 человек пострадало из-за падения с трибуны

В субботу, 30 сентября, на стадионе во французском городе Амьен по меньшей мере 29 человек получили травмы в результате падения с трибуны после обрушения защитных заграждений, передает DW.

Инцидент произошел во время футбольного матча французской первой лиги между командами "Амьен" и "Лилль".

По данным спасательной службы города, четверо пострадавших получили серьезные травмы, однако их жизни ничего не угрожает. О

Обрушение защитных заграждений произошло в секторе с болельщиками "Лилля" на 16-й минуте матча, когда команда гостей забила гол.

Сообщается, что болельщики настолько активно праздновали взятие ворот, что защитные заграждения обвалились и фанаты упали вниз с высоты около метра. Причина обрушения заграждений пока не установлена. Матч между командами после инцидента пришлось прекратить.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, активисты нескольких патриотических организаций сожгли чучело президента России Владимира Путина возле консульства РФ в Одессе.

Теги материала: Франция, пострадавшие, стадион, трибуна
Новости СМИ2
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