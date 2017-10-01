Штаб АТО: Боевики атаковали позиции ВСУ 20 раз, трое украинских военных ранено

MIGnews.com.ua

В субботу, 30 сентября, обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Сообщается, что незаконные вооруженные формирования 20 раз нарушили перемирие. В свою очередь, украинские военные 12 отвечали противнику.

В результате боевых действий один боец ВСУ ​​был ранен, еще двое получили боевые травмы. Отмечается, что основная активность противника и в дальнейшем сохранялась на Донецком направлении.

"Здесь после 18 часов боевики несколько часов из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали наши опорные пункты на юго-восточных окраинах Авдеевки. Украинские бойцы жестко отвечали противнику. Также вечером пророссийские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе шахты Бутовка, Невельского и Майорска", - говорится в сообщении.

Тем временем на Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов НВФ обстреливали украинских военных на подступах к Лебединскому и Водяному. "А с 21.00 и в течение часа боевики били с 82-миллиметрового миномета, гранатометов и стрелкового оружия по укреплениям сил АТО вблизи Широкино", - добавили в штабе.