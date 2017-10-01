Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Штаб АТО: Боевики атаковали позиции ВСУ 20 раз, трое украинских военных ранено
01.10.2017 08:42

Штаб АТО: Боевики атаковали позиции ВСУ 20 раз, трое украинских военных ранено

В субботу, 30 сентября, обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook. 

Сообщается, что незаконные вооруженные формирования 20 раз нарушили перемирие. В свою очередь, украинские военные 12 отвечали противнику.

В результате боевых действий один боец ВСУ ​​был ранен, еще двое получили боевые травмы. Отмечается, что основная активность противника и в дальнейшем сохранялась на Донецком направлении. 

"Здесь после 18 часов боевики несколько часов из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали наши опорные пункты на юго-восточных окраинах Авдеевки. Украинские бойцы жестко отвечали противнику. Также вечером пророссийские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе шахты Бутовка, Невельского и Майорска", - говорится в сообщении.

Тем временем на Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов НВФ обстреливали украинских военных на подступах к Лебединскому и Водяному. "А с 21.00 и в течение часа боевики били с 82-миллиметрового миномета, гранатометов и стрелкового оружия по укреплениям сил АТО вблизи Широкино", - добавили в штабе.

Как сообщал MIGnews.com.uа, незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать позиции сил АТО из гранатометов и другого оружия, в результате чего ранения получили трое украинских военных.

Теги материала: ВСУ, обстрел, АТО, боевики
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Штаб АТО: Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ из гранатометов
Важное
Штаб АТО: Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ из гранатометов
Названы имена пилотов, погибших в авиакатастрофе в Хмельницкой области
Важное
Названы имена пилотов, погибших в авиакатастрофе в Хмельницкой области
Штаб АТО: За сутки четверо украинских военных получили ранения
Важное
Штаб АТО: За сутки четверо украинских военных получили ранения
Штаб АТО: Украинский боец был ранен во время обстрела в Талаковке
Важное
Штаб АТО: Украинский боец был ранен во время обстрела в Талаковке
В Черкассах возле гаражей из автомата расстреляли депутата
Важное
В Черкассах возле гаражей из автомата расстреляли депутата  Фоторепортаж
Штаб АТО: Украинские военные за сутки 13 раз ответили врагу из незапрещенного оружия
Важное
Штаб АТО: Украинские военные за сутки 13 раз ответили врагу из незапрещенного оружия  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
Эксклюзив  Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
30.09.2017
Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
Эксклюзив  Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
30.09.2017
Саакашвили рассказал о своих планах по отношению к правительству Украины
Эксклюзив  Саакашвили рассказал о своих планах по отношению к правительству Украины
29.09.2017
Тимошенко выиграла у банкира две бутылки вина, пробежав 12 километров
Эксклюзив  Тимошенко выиграла у банкира две бутылки вина, пробежав 12 километров  Видеорепортаж
29.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика