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При крушении самолета в Конго на борту могли находиться трое украинцев
30.09.2017 21:52

При крушении самолета в Конго на борту могли находиться трое украинцев

В субботу, 30 сентября, стало известно. что трое украинцев могли погибнуть при крушении военного грузового самолета в столице Демократической Республики Конго Киншасе, сообщает местное издание Actualite.cd.

Согласно информации Reuters, при катастрофе самолета Ан-12 в Конго погибли 12 членов экипажа. По неподтвержденным данным, среди погибших могли быть как конголезцы, так и граждане других государств.

Очевидцы говорят, что самолет загорелся вскоре после взлета из аэропорта Нджили и упал.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, около десятка человек погибли в результате крушения военного самолета в одном из районов Киншасы в Демократической республике Конго.

В авиационном агентстве Конго сообщили, что речь идет о самолете Ан-12, который направлялся в город Букаву и разбился через несколько минут после взлета.

Теги материала: Конго, самолет, крушение, украинцы
Новости СМИ2
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