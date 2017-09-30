В Каталонии на избирательном участке пострадало четыре человека

В субботу, 30 сентября, в результате стрельбы на избирательном участке в Каталонии пострадали четыре человека, передает La Vanguardia.
Сообщается, что неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия на избирательном участке в школе города Мальнеу. Четыре человека получили ранения в грудь и шею. Пострадавшим не нужна госпитализация.
Известно, что среди пострадавших есть члены комитета защиты референдума.
Как сообщал MIGnews.com.uа, активисты, испанская полиция взяла под контроль Центр телекоммуникаций и информационных технологий каталонского правительства накануне запрещенного Испанией референдума о независимости.
Известно, что Гражданская гвардия Испании вошла в здание телекоммуникационного центра правительства Каталонии, где должны были собирать электронные голоса.
Ранее сообщалось, что активисты, выступающие за проведение референдума о независимости, начали занимать помещения в отдельных школах Барселоны в Каталонии, где в воскресенье, 1 октября, должно пройти голосование.