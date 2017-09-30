В Каталонии на избирательном участке пострадало четыре человека

MIGnews.com.ua

В субботу, 30 сентября, в результате стрельбы на избирательном участке в Каталонии пострадали четыре человека, передает La Vanguardia.

Сообщается, что неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия на избирательном участке в школе города Мальнеу. Четыре человека получили ранения в грудь и шею. Пострадавшим не нужна госпитализация.

Известно, что среди пострадавших есть члены комитета защиты референдума.

Как сообщал MIGnews.com.uа, активисты, испанская полиция взяла под контроль Центр телекоммуникаций и информационных технологий каталонского правительства накануне запрещенного Испанией референдума о независимости.

Известно, что Гражданская гвардия Испании вошла в здание телекоммуникационного центра правительства Каталонии, где должны были собирать электронные голоса.