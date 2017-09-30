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Штаб АТО: Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ из гранатометов
30.09.2017 19:56

Штаб АТО: Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ из гранатометов

В субботу, 30 сентября, незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать позиции сил АТО из гранатометов и другого оружия, в результате чего ранения получили трое украинских военных, передает пресс-центр штаба АТО на своей странице Facebook.

Сообщается, что наиболее неспокойно было на Приморском и Донецком направлениях.

Боевики сначала суток три раза открывал огонь из различных видов гранатометов и стрелкового оружия по украинским военным на юго-восточных окраинах Авдеевки. В результате этих обстрелов двое бойцов получили боевые травмы.

"Из этого же оружия пророссийские наемники ночью били недалеко от шахты Бутовка. А около 12:00, в результате вражеского обстрела укреплений сил АТО в районе Песков, получил ранения один украинский военнослужащий", - говорится в сообщении.

На Приморском направлении напряжение сохранялось в районе Водяного. Противник здесь работал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, под вражеским огнем оказались опорные пункты сил АТО вблизи Богдановка и Широкино.

В штабе также рассказали, что одновременно с обстрелами украинских позиций, пророссийские наемники не соблюдают мирных договоренностей, поскольку они продолжают тормозить процесс восстановления инфраструктуры Донбасса.

"На данный момент в срочном ремонте нуждается в укреплении противоаварийной защиты дамбы на фенольном заводе в Новгородской и газопроводы-отводы в Марьинке и Крымском. Эти объекты находятся в непосредственном приближении к линии разграничения. Невыполнение восстановительных работ может привести к обострению гуманитарной ситуации и угрозы загрязнения прилегающих почв с обеих сторон линии разграничения", - уточнили в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа, представители незаконных вооруженных формирований 16 раз нарушили перемирие в течение прошедших суток.

Теги материала: АТО, обстрел, ВСУ, боевики
Новости СМИ2
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