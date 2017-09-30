В Конго разбился военный самолет, погибло не менее 10 человек

MIGnews.com.ua

В субботу, 30 сентября, около десятка человек погибли в результате крушения военного самолета в одном из районов Киншасы в Демократической республике Конго, сообщает Reuters.

Сколько именно человек находилось на борту, пока не известно. Сообщается, что технические проблемы были выявлены сразу после вылета самолета из аэропорта, затем диспетчеры потеряли связь с бортом.

На данный момент на место инцидента прибыли экстренные службы для проведения экспертизы и специалисты для установления причин крушения.

В авиационном агентстве Конго сообщили, что речь идет о самолете Ан-12, который направлялся в город Букаву и разбился через несколько минут после взлета.

"Произошла авария грузового самолета. Это военный самолет. Он не перевозил пассажиров. Экипаж в аварии не выжил", - сказал директор аэропорта "Нджаили" в Киншасе.