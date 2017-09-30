Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Конго разбился военный самолет, погибло не менее 10 человек
30.09.2017 17:37

В Конго разбился военный самолет, погибло не менее 10 человек

В субботу, 30 сентября, около десятка человек погибли в результате крушения военного самолета в одном из районов Киншасы в Демократической республике Конго, сообщает Reuters.

Сколько именно человек находилось на борту, пока не известно. Сообщается, что технические проблемы были выявлены сразу после вылета самолета из аэропорта, затем диспетчеры потеряли связь с бортом.

На данный момент на место инцидента прибыли экстренные службы для проведения экспертизы и специалисты для установления причин крушения.

В авиационном агентстве Конго сообщили, что речь идет о самолете Ан-12, который направлялся в город Букаву и разбился через несколько минут после взлета.

"Произошла авария грузового самолета. Это военный самолет. Он не перевозил пассажиров. Экипаж в аварии не выжил", - сказал директор аэропорта "Нджаили" в Киншасе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, военнослужащие озвучили имена пилотов, которые погибли в результате крушения учебного самолета Л-39 в Хмельницкой области.

Теги материала: Конго, самолет, авария, смерть
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Сирии погибли 28 мирных жителей в результате авиаудара
Важное
В Сирии погибли 28 мирных жителей в результате авиаудара
Названы имена пилотов, погибших в авиакатастрофе в Хмельницкой области
Важное
Названы имена пилотов, погибших в авиакатастрофе в Хмельницкой области
Крушение самолета в Хмельницкой области: названа предварительная причина трагедии
Важное
Крушение самолета в Хмельницкой области: названа предварительная причина трагедии
В Днепропетровской области сгорела 9-летняя девочка
Важное
В Днепропетровской области сгорела 9-летняя девочка  Фоторепортаж
В Хмельницкой области разбился еще один самолет: есть жертвы
Важное
В Хмельницкой области разбился еще один самолет: есть жертвы
В Мумбаи из-за давки в час пик на ж/д станции погибли 22 человека
Важное
В Мумбаи из-за давки в час пик на ж/д станции погибли 22 человека  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
Эксклюзив  Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
30.09.2017
Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
Эксклюзив  Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
30.09.2017
Саакашвили рассказал о своих планах по отношению к правительству Украины
Эксклюзив  Саакашвили рассказал о своих планах по отношению к правительству Украины
29.09.2017
Тимошенко выиграла у банкира две бутылки вина, пробежав 12 километров
Эксклюзив  Тимошенко выиграла у банкира две бутылки вина, пробежав 12 километров  Видеорепортаж
29.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика