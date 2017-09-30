В Одессе активисты повесили и сожгли чучело Путина прямо у посольства РФ

MIGnews.com.ua

В субботу, 30 сентября, активисты нескольких патриотических организаций сожгли чучело президента России Владимира Путина возле консульства РФ в Одессе, передает Корреспондент.

Сообщается, что акция была приурочена к годовщине признания Меджлиса крымских татар "экстремистской организацией" в России и в аннексированном Крыму.

Также известно, что возле входа в консульство РФ активисты установили виселицу, повесили там чучело Путина, а потом его подожгли.

Также, участники акции с плакатами в руках требовали отпустить задержанных крымских татар, которых осудили в России.