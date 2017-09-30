В Одессе активисты повесили и сожгли чучело Путина прямо у посольства РФ

В субботу, 30 сентября, активисты нескольких патриотических организаций сожгли чучело президента России Владимира Путина возле консульства РФ в Одессе, передает Корреспондент.
Сообщается, что акция была приурочена к годовщине признания Меджлиса крымских татар "экстремистской организацией" в России и в аннексированном Крыму.
Также известно, что возле входа в консульство РФ активисты установили виселицу, повесили там чучело Путина, а потом его подожгли.
Также, участники акции с плакатами в руках требовали отпустить задержанных крымских татар, которых осудили в России.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас рассказал о поездке с президентом РФ Владимиром Путиным в лифте, во время которой они обсудили российско-литовские отношения.