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В Крыму перевернулся автобус с 18 пассажирами, есть пострадавшие
30.09.2017 15:59

В Крыму перевернулся автобус с 18 пассажирами, есть пострадавшие

В пятницу, 29 сентября, восемнадцать человек пострадали в результате ДТП с автобусом в  оккупированном Крыму, передает Крым.Реалии.

Сообщается, что водитель автобуса Neoplan с более 40 пассажирами не справился с управлением, машина перевернулась на крышу в 10 километрах от Керчи со стороны Ленинского района Крыма.

Известно, что транспорт перевозил людей, застрявших в очереди на паром. Также сообщается, что три человека госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

Как сообщал MIGnews.com.ua, на территории оккупированного Крыма в районе села Верхнесадовое под Севастополем произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали военный грузовик, перевозивший танк, и рейсовый автобус.

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автобуса с детьми из аннексированного Крыма.

Теги материала: Крым, ДТП, автобус, пострадавшие
Новости СМИ2
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