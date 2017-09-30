В Крыму перевернулся автобус с 18 пассажирами, есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

В пятницу, 29 сентября, восемнадцать человек пострадали в результате ДТП с автобусом в оккупированном Крыму, передает Крым.Реалии.

Сообщается, что водитель автобуса Neoplan с более 40 пассажирами не справился с управлением, машина перевернулась на крышу в 10 километрах от Керчи со стороны Ленинского района Крыма.

Известно, что транспорт перевозил людей, застрявших в очереди на паром. Также сообщается, что три человека госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

Как сообщал MIGnews.com.ua, на территории оккупированного Крыма в районе села Верхнесадовое под Севастополем произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали военный грузовик, перевозивший танк, и рейсовый автобус.