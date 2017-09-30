В Афганистане смертник взорвал бомбу возле мечети, есть жертвы

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Террорист-смертник взорвал бомбу около шиитской мечети в столице Афганистана городе Кабул. Об этом сообщает Радио Свобода .

Инцидент произошел в пятницу, 29 сентября, когда люди собрались на шиитский религиозный праздник. В результате этого погибли как минимум шесть человек, еще 20 получили ранения.

Боевики террористической организации "Исламское государство" заявили, что ответственны за нападение.

В свою очередь, представители сил безопасности Афганистана сообщили о ликвидации двух человек, которые причастны к нападению.