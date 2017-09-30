В Афганистане смертник взорвал бомбу возле мечети, есть жертвы

Террорист-смертник взорвал бомбу около шиитской мечети в столице Афганистана городе Кабул. Об этом сообщает Радио Свобода.
Инцидент произошел в пятницу, 29 сентября, когда люди собрались на шиитский религиозный праздник. В результате этого погибли как минимум шесть человек, еще 20 получили ранения.
Боевики террористической организации "Исламское государство" заявили, что ответственны за нападение.
В свою очередь, представители сил безопасности Афганистана сообщили о ликвидации двух человек, которые причастны к нападению.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, взрыв, в результате которого погибли четыре человека, произошел на рынке мобильных телефонов в юго-восточной части Афганистана. Глава полиции провинции рассказал, что инцидент произошел в воскресенье, 17 сентября, приблизительно в полдень. Взрыв прогремел на рынке, где люди загружают музыку и видео на свои мобильные телефоны.