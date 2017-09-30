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В Афганистане смертник взорвал бомбу возле мечети, есть жертвы
30.09.2017 14:48

В Афганистане смертник взорвал бомбу возле мечети, есть жертвы  Фоторепортаж

Террорист-смертник взорвал бомбу около шиитской мечети в столице Афганистана городе Кабул. Об этом сообщает Радио Свобода.

Инцидент произошел в пятницу, 29 сентября, когда люди собрались на шиитский религиозный праздник. В результате этого погибли как минимум шесть человек, еще 20 получили ранения.

Боевики террористической организации "Исламское государство" заявили, что ответственны за нападение.

В свою очередь, представители сил безопасности Афганистана сообщили о ликвидации двух человек, которые причастны к нападению.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, взрыв, в результате которого погибли четыре человека, произошел на рынке мобильных телефонов в юго-восточной части Афганистана. Глава полиции провинции рассказал, что инцидент произошел в воскресенье, 17 сентября, приблизительно в полдень. Взрыв прогремел на рынке, где люди загружают музыку и видео на свои мобильные телефоны.

Теги материала: Афганистан, Кабул, террорист, взрыв, фото
Новости СМИ2
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