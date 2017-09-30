В Сирии погибли 28 мирных жителей в результате авиаудара

MIGnews.com.ua

Авиаудары в провинции Идлиб в Сирии, которые были нанесены ночью в субботу, 30 сентября, унесли жизни как минимум 28 гражданских лиц, включая четырех детей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, который базируется в Лондоне.

Отмечается, что авиаудары нанесли по городу Арманаз, расположенному в нескольких километрах от границы с Турцией.

Представители центра мониторинга указали, что пока не установлено, сирийская или российская авиация совершила атаку. Также в настоящее время армия Сирии никак не отреагировала на сообщение о бомбардировке.

Известно, что во второй половине сентября провинция Идлиб, на территории которой нет боевиков террористической организации "Исламское государство", стала объектом интенсивных бомбардировок после нескольких месяцев относительной тишины. Атаки совершают правительственные войска Сирии и союзной Российской Федерации.