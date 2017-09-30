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В Китае зафиксировано мощное землетрясение
30.09.2017 12:06

В Китае зафиксировано мощное землетрясение

Землетрясение, магнитуда которого составила 5,5 баллов по шкале Рихтера, произошло в провинции Сычуань, находящейся в южной части Китайской Народной Республики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу Соединенных Штатов Америки.

Согласной информации сейсмологов Соединенных Штатов Америки, подземные толчки были зафиксированы в 78 километрах к востоку от городского округа Гуанъюань. Стихийное бедствие поразило горную часть города.

Очаг землетрясения располагался на глубине десяти километров. В настоящее время информации о жертвах либо разрушениях нет.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, китайскую провинцию Сычуань всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,5 баллов.

Напомним, что по состоянию на 9 августа количество жертв в результате сильного землетрясения в юго-западной китайской провинции Сычуань возросло до 13 человек.

Теги материала: Китай, землетрясение, Геологическая служба США, магнитуда
Новости СМИ2
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