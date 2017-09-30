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В Калиновке до сих пор детонируют боеприпасы
30.09.2017 09:54

В Калиновке до сих пор детонируют боеприпасы

Детонация боеприпасов до сих пор наблюдается на военных складах возле Калиновки в Винницкой области. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 30 сентября открытых ячеек горения нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов ", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 29 сентября, генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о версии, согласно которой к взрывам боеприпасов на складах в Калиновке Винницкой области привел заложенный детонатор.

Напомним, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что разминирование территорий возле военных складов в Калиновке Винницкой области может продлиться до конца ноября.

Также в Министерстве обороны Украины сообщили, что большинство боеприпасов на военных складах возле Калиновки Винницкой области остались невредимыми после взрывов.

Теги материала: Винница, склад, боеприпасы, взрыв, ГСЧС
Новости СМИ2
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