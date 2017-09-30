В Калиновке до сих пор детонируют боеприпасы

Детонация боеприпасов до сих пор наблюдается на военных складах возле Калиновки в Винницкой области. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7:00 30 сентября открытых ячеек горения нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов ", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 29 сентября, генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о версии, согласно которой к взрывам боеприпасов на складах в Калиновке Винницкой области привел заложенный детонатор.
Напомним, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что разминирование территорий возле военных складов в Калиновке Винницкой области может продлиться до конца ноября.
Также в Министерстве обороны Украины сообщили, что большинство боеприпасов на военных складах возле Калиновки Винницкой области остались невредимыми после взрывов.