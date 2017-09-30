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Названы имена пилотов, погибших в авиакатастрофе в Хмельницкой области
30.09.2017 09:18

Названы имена пилотов, погибших в авиакатастрофе в Хмельницкой области

Военнослужащие озвучили имена пилотов, которые погибли в результате крушения учебного самолета Л-39 в Хмельницкой области. Об этом сообщает Depo.Хмельницкий.

Стало известно, что во время аварии разбились подполковник Сергей Бородаченко и старший лейтенант Михаил Ткаченко.

Отмечается, что фрагменты тел пилотов и обломки самолета были раскиданы в радиусе одного километра от места падения воздушного судна.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, предварительными причинами аварии могут быть внешние факторы. По факту крушения открыто уголовное производство по ст.416 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Напомним, что два человека погибли в результате крушения учебного самолета в Хмельницкой области. Инцидент произошел в селе Берегели Красиловского района.

Теги материала: Хмельницкая область, самолет, ВСУ, крушение, смерть
Новости СМИ2
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