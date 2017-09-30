Названы имена пилотов, погибших в авиакатастрофе в Хмельницкой области

MIGnews.com.ua

Военнослужащие озвучили имена пилотов, которые погибли в результате крушения учебного самолета Л-39 в Хмельницкой области. Об этом сообщает Depo.Хмельницкий .

Стало известно, что во время аварии разбились подполковник Сергей Бородаченко и старший лейтенант Михаил Ткаченко.

Отмечается, что фрагменты тел пилотов и обломки самолета были раскиданы в радиусе одного километра от места падения воздушного судна.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, предварительными причинами аварии могут быть внешние факторы . По факту крушения открыто уголовное производство по ст.416 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов или подготовки к ним).