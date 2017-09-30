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Штаб АТО: За сутки четверо украинских военных получили ранения
30.09.2017 08:19

Штаб АТО: За сутки четверо украинских военных получили ранения

Представители незаконных вооруженных формирований 16 раз нарушили перемирие в течение прошедших суток, 29 сентября. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Шесть раз боевики применяли минометы калибра 120 и 82 мм, выпустив в сторону позиций украинских военнослужащих более 70 мин и 20 танковых снарядов. Военные Вооруженных сил Украины асимметрично отвечали противнику.

На приморском направлении российско-оккупационные войска два раза обстреливали опорные пункты сил АТО около Водяного, в результате чего один украинский военный был ранен. Приблизительно в 19:00 еще один военнослужащих Вооруженных сил Украины получил ранение в ходе огневого противостояния на подступах к Березовому. Также в конце суток боевики несколько раз использовали пулеметы крупных калибров около Павлополя и Талаковки.

На луганском направлении незаконные вооруженные формирований выпустили по позициям сил АТО в районе Новотошковского восемь мин калибра 82 мм и вели обстрел из противотанкового гранатомета. Украинские военнослужащие открывали ответный огонь. Также сообщается, что во время обстрела еще один военнослужащий был ранен.

На донецком направлении вечером и ночью сохранялась тишина после огневой активности российско-оккупационных войск утром.

Всего в результате боевых действий четверо украинских военных получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщал MIGnews.com.uа, представители незаконных вооруженных формирований в пятницу, 29 сентября, девять раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции на востоке Украины.

Теги материала: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрел, боевики
Новости СМИ2
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