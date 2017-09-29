Луценко: У нас есть все факты о вероятно заложенном детонаторе в Калиновке

MIGnews.com.ua

В пятницу, 29 сентября, генпрокурор Украины Юрий Луценко на одном из украинских телеканалов рассказал о версии, согласно которой к взрывам боеприпасов на складах в Калиновке Винницкой области привел заложенный детонатор, передает Корреспондент.

"В Калиновке у нас нет никаких доказательств, что был беспилотный аппарат, но у нас есть все факты о вероятно заложенном детонаторе, который, вероятно, и привел к взрыву", - сказал Луценко в эфире программы "Подробности недели" на телеканале Интер.

При этом генпрокурор подчеркнул, что это лишь версия причины чрезвычайной ситуации.