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В России военнослужащий расстрелял двоих своих сослуживцев
29.09.2017 19:57

В России военнослужащий расстрелял двоих своих сослуживцев

В пятницу, 29 сентября, в России на полигонах Амурской области военнослужащий расстрелял из автомата своих сослуживцев, три человека погибли и еще двое получили ранения, передают РИА "Новости".

Сообщается, что в России, на военных полигонах размещенных в Амурской области при проведении плановых ночных стрельб, военный выпустил несколько очередей из автомата по своим товарищам-военным, в результате чего погиб один офицер и двое военных, кроме того еще двое солдат получили ранения.

Известно, что военнослужащий открыл огонь в направлении группы, которая ожидала выхода на огневой рубеж.

По данным Минобороны РФ, стрелок скрылся с территории полигона вместе с орудием убийства. Командование совместно с правоохранительными органами приняты меры по его розыску и задержанию.

Также известно, что среди вероятных причин инцидента рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, стало известно, что во время российско-белорусских военных учений "Запад-2017" боевой вертолет случайно дал залп по толпе зрителей, вследствие чего два человека госпитализированы.

Теги материала: Россия, военнослужащий, стрельба, пострадавшие
Новости СМИ2
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