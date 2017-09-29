В России военнослужащий расстрелял двоих своих сослуживцев

MIGnews.com.ua

В пятницу, 29 сентября, в России на полигонах Амурской области военнослужащий расстрелял из автомата своих сослуживцев, три человека погибли и еще двое получили ранения, передают РИА "Новости".

Сообщается, что в России, на военных полигонах размещенных в Амурской области при проведении плановых ночных стрельб, военный выпустил несколько очередей из автомата по своим товарищам-военным, в результате чего погиб один офицер и двое военных, кроме того еще двое солдат получили ранения.

Известно, что военнослужащий открыл огонь в направлении группы, которая ожидала выхода на огневой рубеж.

По данным Минобороны РФ, стрелок скрылся с территории полигона вместе с орудием убийства. Командование совместно с правоохранительными органами приняты меры по его розыску и задержанию.

Также известно, что среди вероятных причин инцидента рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего.